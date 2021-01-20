Коронавирус в Литве: 1232 новых случая, 16 человек умерли

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 1864 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включены четыре смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 172 060 случаев COVID-19, 110 451 выздоровел, 57 823 – еще болеют.

От коронавируса в Литве скончались 2514 человек.

Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 54 211 человека, двумя дозами – 6236 человек.

За минувшие сутки было взято 9421 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 828 786.