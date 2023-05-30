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За прошлые сутки в Литве выявлено117 новых случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 26 человек, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 117 новых случаев, без летальных исходов
© Vidmantas Balkūnas

С начала пандемии от COVID-19 скончался 9681 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 320 438. В данное время болеют 1198 человек, в больницах занята 61 койка для больных коронавирусом. В отделении реанимации и интенсивной терапии лечится 1 человек.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 27,9.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 55.

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