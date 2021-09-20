Коронавирус унес жизнь молодого жителя Паневежиса

Недавно от этой болезни скончался житель Паневежиса, которому не было и 40 лет, об этом сообщило издание Panevėžio kraštas.

Глава Паневежской поликлиники Эугениюс Вилчинскас сказал изданию, что молодого человека, которому было чуть больше 30 лет, в инфекционное отделение положили в позапрошлую субботу. Заболел он в начале сентября, у него была высокая температура, он задыхался, у него болела голова и мышцы, его тошнило.

Напомним, что на прошлой неделе в Шяуляй коронавирус унес жизнь 39-летней учительницы.

Всего в Литве от коронавируса скончались 28 человек из возрастной группы 30–39 лет. Все они были не привиты. Не привиты были и скончавшиеся в возрастной группе 20–29 лет (9 человек).