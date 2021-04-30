Коронавирус унес жизнь еще одного молодого жителя Литвы

Представитель Департамента статистики Бируте Столите сказала Delfi, что молодой мужчина скончался дома, а департамент получил информацию о смерти 29 апреля – свидетельство о смерти выдала Государственная служба судебной медицины.

На прошлой неделе сообщалось о смерти двух женщин из этой возрастной группы: одна скончалась дома, другая в Сантаришкской клинике.

Ранее в апреле от COVID-19 скончался и 26-летниий мужчина. Его привезли в Расейнскую больницу в тяжелом состоянии.

По данным статистики, в группе 30–39 лет от коронавируса скончались 23 человека, 5 скончавшихся входят в группу 20–29 лет.

Больше всего умерших в группе 80–89 лет (1416).