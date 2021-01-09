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В пятницу самоуправление Юрбаркаса сообщило печальную новость - борьбу с коронавирусом проиграл врач центра первичной медико-санитарной помощи Эржвилкиса.
Коронавирус унес жизнь еще одного медика: скончался врач Юрбаркского района
© Shutterstock

По данным самоуправления, он скончался 8 января.

Врач выполнял свой долг, помогая другим, пока сам не заболел этой опасной болезнью.

"Мы потеряли Врача, свет общины Эржвилкиса и замечательного человека, который всю свою жизнь посвятил людям Юрбаркского района", - сказал Скирмантас Моцкявичюс, мэр самоуправления Юрбаркского района, выражая соболезнования.

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