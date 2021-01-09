Коронавирус унес жизнь еще одного медика: скончался врач Юрбаркского района

По данным самоуправления, он скончался 8 января.
Врач выполнял свой долг, помогая другим, пока сам не заболел этой опасной болезнью.
"Мы потеряли Врача, свет общины Эржвилкиса и замечательного человека, который всю свою жизнь посвятил людям Юрбаркского района", - сказал Скирмантас Моцкявичюс, мэр самоуправления Юрбаркского района, выражая соболезнования.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эпидемиолог рассказал, какие ограничения надо смягчать, не дожидаясь результатов: это ключ к успеху (26)
Ограничения, связанные с контактом между людьми и...
Смертей стало гораздо больше: скачок увеличил потребность в выплатах (5)
Прошлый год был для Кедайняй убыточным в...
Йонас Милюковас. Поражает беззаботность жителей, игнорирующих просьбы медиков и запреты властей
В старом фильме «Ищите женщину» была такая фраза «если...
За минувшие сутки в Литве подтвержден 1 641 новый случай коронавируса, 38 человек скончались (19)
Количество новых случаев заболевания, подтвержденных у...
Зимние развлечения вытащили литовцев из дома: несмотря на карантин, ринулись не только в парки, но и в ТЦ
Литовцы, которые соскучились по зимним развлечениям,...