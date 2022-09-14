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ООН сообщает, что в августе в мире цены на продукты снижаются пятый месяц подряд. Между тем в Литве в июле цены на продукты за год выросли на 30%, сообщает LNK.
Корни литовского чуда: почему во всем мире продукты дешевеют, а у нас – дорожают
© DELFI / Andrius Ufartas

Например, молочные продукты за год подорожали на 50%, овощи - на 40%, хлеб и зерновые на треть. Почему в мире еда дешевеет, а в Литве цены растут?

"Тут есть два аспекта. Первое, в сфере промышленности и пищевой промышленности быстро растут зарплаты. В первом квартале они выросли на 15%. Растут и расходы. Однако основная причина подорожания продуктов – счета за электричество. Сегодня я видел сообщение друга, у которого есть своя компания, он, увидев счет написал, что остается только повеситься. Налоги увеличились в разы, поэтому иного пути нет - остается повышать цены. Мы видим, что они растут во всех сегментах. Антиинфляционный план правительства хорош для жителей, однако бизнесу ничего не компенсируют", – сказал экономист Александр Изгородин.

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На вопрос, не поднимают ли торговцы и производители цены, зная, что ждет тяжелая зима, экономист не отрицал эту версию, поскольку продажи продуктов сокращаются, это уже отражается в статистике. Возможно, из-за снижения покупательной способности люди начали экономить, выбирать более дешевые продукты, а конкуренция на этом рынке в Литве активная. Если начать манипулировать рынком, то последствия будут плачевные.

"Есть масса продуктов не первой необходимости, без которых люди не могут прожить. В кризис так и бывает. Отчасти продажа продуктов сократилась потому, что люди больше путешествовали, чем прежде, когда действовал карантин", – заметил Изгородин и дополнил, что сырье на рынке будет.

Однако в Литве мы этого не ощутим из-за роста зарплат и цен на энергоресурсы.

Согласно прогнозам Изгородина, пик инфляции еще не достигнут. Хотя теоретически осенью прошлого года инфляция была высокой, в этом году она теоретически будет расти меньше. Однако рядовому человеку это не поможет, поскольку продукты стоят дорого и подорожание продолжится.

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