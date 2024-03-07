Консультанты по эмоциональному благополучию и арт-терапевты помогут улучшить психологическое здоровье

Услуги также станут более адресными, например, для матерей, страдающих послеродовой депрессией, и будет расширен круг специалистов, оказывающих поддержку.
Обновление перечня позволит повысить доступность индивидуальных консультаций на основе когнитивно-поведенческой терапии для взрослого населения. До 8 сеансов можно будет получить бесплатно в учреждениях здравоохранения. Их проведут специалисты, прошедшие специальную последипломную программу. Консультации предназначены для людей, испытывающих легкие признаки стресса, тревоги, бессонницы, депрессии и проблем психологической адаптации.
Пилотные проекты реализуются в 14 муниципалитетах Литвы (Игналина, Йонава, Йонишкис, Кальвария, Казлу Руда, Каунас, Клайпеда, Пагегяй, Паланга, Скуодас, Шяуляй, Шилале, Тельшяйский район и муниципалитет города Вильнюса), в рамках которых подготовлено 28 консультантов по эмоциональному благополучию.
В дальнейшем внедрение консультаций по эмоциональному благополучию планируется во всех муниципалитетах, для чего до 30 апреля будет подготовлено еще 60 специалистов.
МинЗдрав напоминает, что в Литве услуги по психологическому благополучию предоставляются учреждениями здравоохранения во всех муниципалитетах. К ним можно обратиться анонимно, без направления семейного или другого врача. Кабинеты предоставляют широкий спектр услуг по обеспечению психологического благополучия, включая индивидуальное консультирование, эмоциональную поддержку, групповые занятия и другие практические мероприятия, направленные на улучшение психического здоровья населения.