Консерватор извинился перед учителями: мне не хватило эмпатии

"Я искренне приношу извинения всем профессиональным, патриотичным и трудолюбивым учителями, которых могли оскорбить мои комментарии. Дискуссия накалилась – я погорячился. Понимаю, что должен был ответственнее выражать свои мысли. Очевидно, что педагогическое сообщество в эти дни чрезвычайно чувствительно, а мне просто не хватило эмпатии. Сожалею об этом", – написал в пятницу на своей странице в Facebook Аудрюс Скайстис.

Однако немногим ранее в пятницу консерватор, работающий в Вильнюсском горсовете, заявил агентству ELTA, что не спешит менять свою позицию. Он уверял, что не называл учителей "коммунягами" и "бройлерами". По словам консерватора, оскорбительные эпитеты он использовал не в адрес педагогического сообщества, а в адрес конкретных людей.