Консерватор извинился перед учителями: мне не хватило эмпатии

"Я искренне приношу извинения всем профессиональным, патриотичным и трудолюбивым учителями, которых могли оскорбить мои комментарии. Дискуссия накалилась – я погорячился. Понимаю, что должен был ответственнее выражать свои мысли. Очевидно, что педагогическое сообщество в эти дни чрезвычайно чувствительно, а мне просто не хватило эмпатии. Сожалею об этом", – написал в пятницу на своей странице в Facebook Аудрюс Скайстис.
Однако немногим ранее в пятницу консерватор, работающий в Вильнюсском горсовете, заявил агентству ELTA, что не спешит менять свою позицию. Он уверял, что не называл учителей "коммунягами" и "бройлерами". По словам консерватора, оскорбительные эпитеты он использовал не в адрес педагогического сообщества, а в адрес конкретных людей.
"Призываю всех задуматься над своим пониманием моих слов. Потому что некоторые принимают на свой счет эпитеты, которые к ним не относились. Это одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса в том, что эпитеты предназначались одной конкретной учительнице и конкретно организаторам забастовки. Это не касалось других учителей и всего сообщества", – так политик объяснил ситуацию агентству ELTA после призывов консерваторов принести извинения.
"Я здесь писал об организаторах забастовки, они не учителя", – добавил депутат Вильнюсского горсовета.
Руководство партии призвало Скайстиса извиниться.