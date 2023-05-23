После концерта сообщалось, что в полицию поступило 7 звонков с жалобами на шум из парка Вингис.

Полиция сообщала об инциденте у сцены, который разрешили на месте, указала, что серьезных инцидентов во время концерта не было.

Однако в интернете появились видео с агрессивным поведением некоторых людей, оставшихся за забором.

На видео, размещенном на платформе TikTok, видно, как агрессивный мужчина бьет по забору, пинает его и нецензурно ругает охранников.

На другом видео запечатлено, как мужчина перепрыгивает через забор, охранник не успевает поймать нарушителя.

Похоже, что это видео было снято человеком, сидевшим на дереве.