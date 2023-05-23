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В понедельник вечером в Вильнюсе состоялся концерт немецкой рок-группы Rammstein. Были люди, не покупавшие билеты, которые нашли места, где могли вполне легально слушать музыку известных исполнителей, но были и те, кто пытался нелегально попасть в огороженную зону – лезли через заборы, ломали их, нецензурно оскорбляли охрану.
Grandiozinio „Rammstein“ koncerto Vingio parke akimirka
Grandiozinio „Rammstein“ koncerto Vingio parke akimirka
© DELFI / Julius Kalinskas

После концерта сообщалось, что в полицию поступило 7 звонков с жалобами на шум из парка Вингис.

Полиция сообщала об инциденте у сцены, который разрешили на месте, указала, что серьезных инцидентов во время концерта не было.

Однако в интернете появились видео с агрессивным поведением некоторых людей, оставшихся за забором.

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В Вильнюсе прогремел концерт немецкой рок-группы Rammstein

На видео, размещенном на платформе TikTok, видно, как агрессивный мужчина бьет по забору, пинает его и нецензурно ругает охранников.

@a.jsbdel #rammstein #vilnius #rammsteinlive ♬ original sound - A PI

На другом видео запечатлено, как мужчина перепрыгивает через забор, охранник не успевает поймать нарушителя.

Похоже, что это видео было снято человеком, сидевшим на дереве.

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