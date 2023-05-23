После концерта сообщалось, что в полицию поступило 7 звонков с жалобами на шум из парка Вингис.
Полиция сообщала об инциденте у сцены, который разрешили на месте, указала, что серьезных инцидентов во время концерта не было.
Однако в интернете появились видео с агрессивным поведением некоторых людей, оставшихся за забором.
На видео, размещенном на платформе TikTok, видно, как агрессивный мужчина бьет по забору, пинает его и нецензурно ругает охранников.
@a.jsbdel #rammstein #vilnius #rammsteinlive ♬ original sound - A PI
На другом видео запечатлено, как мужчина перепрыгивает через забор, охранник не успевает поймать нарушителя.
Похоже, что это видео было снято человеком, сидевшим на дереве.
@adrenalineck Прорыв на концерт Rammstein | Breaching to the Rammstein concert #fyp #foryoupage #foryourpage #viral #tiktok #Rammstein #concert #breaching #концерт #раммштайн #Вильнюс #Vilnius ♬ original sound - adrenalineck
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