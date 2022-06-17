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В минувший четверг в Каунаса на арене "Жальгирис" состоялся концерт украинской группы, победителя "Евровидения 2022" Kalush Orchestra. Перед выступлением украинских исполнителей на сцене можно было увидеть литовские группы и музыкантов – Моники Лю, 8 Kambarys и Mad Money. Организатор концерта портал Delfi половину вырученных от продажи билетов денег пожертвовал фонду "Я - Украина", учрежденному посольством Украины в Литве.

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