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После того как выросли цены на энергоресурсы и отопление, некоторые жители столкнулись с финансовыми трудностями. Соцмин напоминает, что малоимущие жители могут воспользоваться компенсациями за отопление.
Компенсации за отопление для тех, кто отапливает дома электричеством, дровами или газом: как оформить
© DELFI / Andrius Ufartas

С начала 2022 года компенсируют часть расходов на отопление, превышающую 10% разницы между доходами семьи (258 евро на человека) или одинокого человека (387 евро). Например, если в семье 2 детей, а родители получают только минимум, то семья получит компенсацию. Кроме того, компенсацию получит и семья с двумя детьми, в которой один взрослый получает среднюю зарплату, а второй не работает.

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"Компенсация полагается независимо от того, чем жители отапливают жилье. Это значит, что компенсацию получают, как потребители центрального отопления, так и те, кто отапливает жилье дровами, газом или электричеством. Приглашаю всех малоимущих жителей обращаться за компенсациями", – сказал министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НАДО ПРЕДЪЯВИТЬ?

Обычно надо предъявить удостоверяющий личность документ, заявление на получение компенсации и справку о доходах, если эту информацию нельзя получить в доступных реестрах

Если жилье отапливают, например, электричеством или твердым топливом, надо предъявить данные о типе, модели отопительного котла, данные о потреблении электроэнергии (количество и тариф).

Важно отметить - во всех случаях способ отопления должен быть указан в реестре (Центре реестра).

Жители, которые отапливают жилье твердым топливом, не обязаны предоставлять документы, доказывающие расходы на покупку топлива.

В отдельных случаях муниципалитеты могут попросить такие документы, если есть подозрения в злоупотреблении, например, когда у заявителя есть лес и он использует для отопления двою древесину, дрова не покупает.

Для подсчета компенсации используется норматив площади жилья:
если в квартире живет (ее арендует) один человек – 50 м2;
если живет (арендует) семья: на первого члена семьи – 38 м2;
на второго – 12 м2; на третьего и последующих – по 10 м2.

Например, если семья из 4 человек, то компенсируют отопление 70 м2. Учитывают средние доходы, "детские деньги" в эту сумму не входят

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