Компенсации за концерты Киркорова и Шафутинского в Литве вызвали скандал, минкульт сожалеет

Вице-министр говорит, что при распределении субсидий учитывались только экономические и юридические аспекты.
"Я искренне сожалею в связи со сложившейся ситуацией. Когда я работала председателем Литовского совета по культуре (ЛСК), при распределении субсидий организаторам мероприятий культуры и искусства, в соответствии с указанными в условиях программы требованиями, учитывались только экономические и юридические аспекты", - говорится в присланном вице-министром комментарии для BNS.
"Могу сказать, что в этом контексте мысли и действия упомянутых исполнителей идут вразрез с ценностями ЛСК и литовского общества и в конкурсах совета, то есть в тех рамках финансирования, в которых дается экспертная оценка, (такие мероприятия - ред.) финансироваться не будут", - сказала Д. Урбанавичене.
Она собирается предложить, чтобы давалась экспертная оценка и при предоставлении государственной помощи бизнесу в связи с пандемией.
"Моя сегодняшняя позиция позволяет предложить решения, которые обеспечат соблюдение ценностных установок в таких ситуациях и будут включать экспертную оценку при предоставлении государственной помощи бизнесу. Необходимые формальности не должны и не могут затмить качественное и ценностное основание", - сказала вице-министр.
По словам министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, это позорная ситуация, однако он подчеркивает, что субсидии были выделены "из-за порочного прежнего порядка субсидирования".
Министр обещает обеспечить, чтобы теперь давалась оценка и качеству, художественной ценности, а решения основывались на заключениях экспертов.
"Этот горький урок я также хотел бы использовать и как повод глубже посмотреть на давно существующую проблему. Уже не первый раз в общественном пространстве возникают инциденты или сомнения относительно концертов исполнителей пропутинских взглядов", - написал С. Кайрис.
"Мы инициируем соответствующие решения в масштабе всего государства в отношении таких исполнителей. Одновременно нас ждет еще одна задача - последовательное воспитание вкуса у общества и обеспечение максимальной доступности качественного контента", - утверждает он.
ЛСК в конце ноября прошлого года выделил субсидию на сумму почти 13,7 тыс. евро компании Bravo events, которая понесла убытки из-за отмены концертов Ф. Киркорова.
Субсидия в размере почти 17 тыс. была выделена и компании Mon voyage, которая понесла убытки из-за несостоявшихся концертов М. Шуфутинского.
Минкульт также информировал BNS, что попросил ЛСК предоставить подробную информацию о всем ходе выполнения программы субсидирования.
Возмущение тем, что субсидии были выделены организаторам концертов Ф. Киркорова и М. Шуфутинского, в четверг выразил общественный деятель и шоумен Андрюс Тапинас.
"Ф. Киркоров еще в сентябре снялся в клипе в поддержку (Александра) Лукашенко, в октябре назвал Крым самым любимым место в России, поздравлял самого замечательного президента с днем рождения. Король шансона бандюг М. Шуфутинский тоже не раз выступал в оккупированном Крыму", - написал А. Тапинас.
По его словам, концерты Ф. Киркорова и М. Шуфутинского перенесены на этот год.
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