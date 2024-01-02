Компания Rimi просит вернуть замороженные пельмени

"Rimi" призывает покупателей, которые приобрели замороженные пельмени с литовской индейкой BEATOS VIRTUVĖ (EAN 4770090197299), прекратить их употребление и обратиться в Rimi для возврата денег.
Компания Rimi заявляет, что замороженные пельмени с литовской индейкой потенциально небезопасны для употребления. Рекомендуется вернуть их в место продажи, не использовать в пищу, не держать в контакте с продуктами питания и не использовать в качестве корма для животных.
Если вы приобрели эти продукты, пожалуйста, верните их в супермаркет Rimi. При предъявлении чека вам возвратят деньги", — сообщают представители компании.
В качестве причины для изъятия из продажи потенциально небезопасных продуктов питания указываются профилактические меры.
Торговая марка и/или торговое наименование: Пельмени замороженные с литовской индейкой BEATOS VIRTUVĖ, 400 г.
Название и адрес производителя/дистрибьютора/импортера: UAB LIŪTUKAS IR KO
Дата истечения срока годности/номер партии: 29-11-2024; 05-12-2024; 06-12-2024; 13-12-2024.