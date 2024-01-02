Компания Rimi просит вернуть замороженные пельмени

Компания Rimi заявляет, что замороженные пельмени с литовской индейкой потенциально небезопасны для употребления. Рекомендуется вернуть их в место продажи, не использовать в пищу, не держать в контакте с продуктами питания и не использовать в качестве корма для животных.

Если вы приобрели эти продукты, пожалуйста, верните их в супермаркет Rimi. При предъявлении чека вам возвратят деньги", — сообщают представители компании.