"Установка у НАТО единая - напрямую НАТО в конфликте участвовать не должен, что касается отдельных стран – это их выбор. Однако для сохранения единства НАТО (...) скорее всего, страны НАТО напрямую в этот конфликт вмешиваться не будут", – сказал 26 января LRT генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
По его словам, Украине помогают иными способами – обучают ее военных, консультируют, оказывают политическую поддержку, помогают с амуницией. Командарм заметил, что несмотря на то, что в Беларусь стягивают российских военных, прямой угрозы для Литвы нет.
"Ситуация с безопасностью, которая сейчас складывается в Украине, напрямую нам никакой угрозы не представляет. Вся эта операция, которую осуществляет РФ, направлена против Украины", – сказал он.
Командарм признал, что дислокация военных и проведение учений в Беларуси - "это головная боль", надо внимательно следить за ситуацией. Россия стянула к границе с Украиной 100 000 военных и военную технику, Запад обеспокоен возможностью крупного вооруженного конфликта в Европе.
Кроме того, в последнее время российские войска перебрасывают и в Беларусь якобы для участия в учениях.
На фоне растущего напряжения, связанного со стягиванием российских военных, союзники по НАТО 24 января объявили о повышенной боевой готовности сил и послали военные корабли и истребители для укрепления защиты восточного блока.
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