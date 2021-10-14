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Команда Национального центра крови будет ездить на предприятия и прививать работников от COVID-19. Надеются, что это поможет увеличить показатель вакцинации от коронавируса.
Skiepijimas
Skiepijimas
© Shutterstock

Команда НЦК прививает как в стационарном пункте, так и в заранее оговоренное время на предприятии.

Если в компании или на предприятии хочет привиться группа работников, то руководство должно обратиться в НЦК и договориться о времени визита.

"Это новшество предлагаем неслучайно. Мы видим возможность повысить уровень вакцинации и побудить работников прививаться, поскольку сейчас уровень иммунизации в некоторых компаниях очень низкий", – сказал директор НЦК Даумантас Гутаускас.

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