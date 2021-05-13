Перед зданием Шяуляйской республиканской больницы горят свечи. Врачи вспоминают ушедшую из жизни коллегу. Говорят, что молодая врач столкнулась с моббингом и давлением со стороны администрации. Коллега покойной рассказал, что он видел своими глазами.
"Не хочу использовать эти обстоятельства для какой-то клеветы. Это не было систематическим явлением. Ноя видел конкретные проявления моббинга", – сказал врач Йонишкской больницы Мартинас Гедминас.
Шяуляйская больница сообщала, что покончившая с собой врач была уволена за грубые нарушения трудового режима.
Delfi сообщал о том, что коллеги покойной рассказали, что им запретили ставить фотографию покойной и жечь свечи в память о ней. Публично говорить о ситуации они боятся, слишком велико напряжение.
"Я думаю, руководители не смогли обеспечить эффективную коммуникацию, у них не было компетентности в решении конфликта. В таких случаях начинают обходить человека, оскорблять", – сказал Гедминас.
Врачи этого отделения Шяуляйской больницы обращались в Инспекцию по труду из-за давления в августе 2020 года.
"Наше общество (...) терпимо к насилию. (…) Такие ситуации, единичные случаи не должны быть точкой отсчета для решения проблемы", – сказал глава Соцмина Моника Навицкене.
По ее словам, психологического насилия на рабочем месте не должно быть.
"Это зло. Если ты работаешь в страхе, если тебя сковывает страх, это плохо, это дискомфорт, это влияет на здоровье, ресурсы у человека не безграничные" , – сказал главный инспектор по труду Йонас Гицюс.
За управление ситуацией в случае моббинга отвечают руководители, но именно они обычно и являются виновниками.
Если человек сталкивается с издевками, с моббингом - главное не молчать. Надо обращаться в Инспекцию по труду. Она проконсультирует, объяснить, что делать. Виновник может получить штраф до 3000 евро.
Грицюс сказал, что в год за консультациями обращаются 150 000 человек.
После самоубийства врача выяснилось, что с этой проблемой сталкиваются не только государственные, но и частные медучреждения.
Генпрокуратура Литвы проводит расследование в деле о самоубийстве врача.
"Люди этого поколения выросли в условиях насилия. И они ничего плохого не желая... Но если сравнить, как общаются американцы, норвежцы, французы, если посмотреть, какая там культура. Возвращаешься в Литву и здесь постоянно находишься в боевой готовности. Могу сказать, посмеяться, оскорбить. Насилия полно вокруг. Это коллективная травма Литвы", – считает Гедминас.
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