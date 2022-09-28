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Приближается отопительный сезон, жители Литвы подают заявки на получение компенсаций за отопление, в муниципалитетах выстроились очереди. Ежедневно поступает по несколько сотен заявок. Всем ли хватит денег?
Количество желающих получить компенсации за отопление выросло в разы
© DELFI / Josvydas Elinskas

Президент Литовской ассоциации муниципалитетов Миндаугас Синкявичюс сказал LNK, что количество людей в крупных городах по сравнению с прошлым годом выросли в разы.

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"Речь идет не о процентах, а о разах. Например, в Вильнюсе в 3,7 раза, в Каунасе, Клайпеде – больше чем в 2 раза. Даже в небольших муниципалитетах, таких как Йонава и Висагинас, число обращающихся выросло больше чем в два раза", – сказал он.

Всего 30% заявок поступает по интернету.

"Часто люди приходят и ждут в очередях. (...) Нет никакого сомнения в том, что увеличилась нагрузка на работников отделов соцпомощи, поэтому появляются очереди, недовольство", – сказал президент ассоциации.

Основной критерий, который оценивают при назначении помощи – доходы семьи. Синкявичюс сказал, что верит, что компенсаций хватит на всех.

Delfi напоминает, что правительство компенсирует жителям 9% тариф НДС, им его платить не придется.

По подсчетам Минфина, из-за компенсации НДС бюджет недополучит 54 мнл. евро, а в 2023-2024 г. – около 57 млн. евро, если цены останутся такими же, как в первом полугодии 2023 г.

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