Количество случаев COVID-19 в Литве растет, но пика "омикрона" еще нет

"Есть каникулы, это другой род деятельности. Сейчас, когда возобновился процесс обучения, в школах уже отмечается формирование очагов", – сказала эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене.

Болеют в основном жители 20-50 лет. Много случаев связано с посещением концертов и других собраний.

"Мы видим рост среди молодых людей, "омикрон" распространяется очень быстро, заболеваемость очень большая. Один человек на концерте может заразить 10 сидящих рядом", – сказала Размувене, отметив, что сложнее стало отслеживать контакты.

"Да, растет число людей, которые вообще отказываются говорить, где они были, куда ходили, с кем и сколько времени общались", – сказала она.

Нет сомнений в том, что количество новых случаев будет расти – может формироваться новая волна. Сейчас "омикрон" быстро распространяется в Великобритании, Италии и Франции.

"В Литве все то же самое", – сказала Размувене.

Другие страны ЕС меняют порядок изоляции привитых, то же самое планирует делать и Литва. Для начала планируют сократить срок изоляции медработников, ученые говорят, что неразумно распространять это правило на всех жителей.

"Мы реально еще не видели в Литве пика "омикрона", мы не знаем, сколько людей будет попадать в больницы. Что-то ослаблять сейчас было бы неразумно", – сказал LNK ученый Вильнюсского университета Гитис Дудас.

"Омикрон" быстро распространяется во Франции – в день заболевает по несколько сотен тысяч человек. Парламент Франции планирует еще больше ограничить права непривитых.

В мире обнаружен еще один штамм коронавируса. Его установили у приехавших из Камеруна во Францию. Пока неизвестно, насколько этот штамм опасен.

"Трудно гадать, чем этот штамм отличается от других, но сам факт, что он нечасто встречается, его до недавнего времени не было в Европе, пока не вызывает большого беспокойства", – сказал Дудас.