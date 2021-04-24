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В начале апреля 2021 года в Литве было чуть больше 2,787 млн. жителей. За месяц их количество сократилось на 2386 человек.
Laisvės alėja atgijo – staliukus lauke išrikiavo kavinės, barai ir restoranai
Laisvės alėja atgijo – staliukus lauke išrikiavo kavinės, barai ir restoranai
© DELFI / Nerijus Povilaitis

По данным Департамента статистики, количество жителей Литвы сокращается четвертый месяц подряд: с начала января 2021 года ежемесячно количество жителей сокращается больше чем на 2000 человек.

По сравнению с январем, в апреле количество жителей Литвы сократилось на 9565 человек.

Если сравнить количество жителей Литвы в апреле этого года с данными за прошлый год, то количество постоянных жителей страны сократилось на 5825 человек. Постоянные жители – все лица, которые в конкретный период постоянно проживают в Литве.

Напомним, что в 2020 году впервые за 28 лет количество жителей Литвы увеличилось. До этого рост числа жителей страны фиксировался в 1991 году.

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