"Очень хочется вернуться к нормальной жизни", – сказала LNK встреченная в Вильнюсе девушка.

К сожалению, пока оборот ресторанов очень небольшой, до допандемического уровня еще очень далеко.

"Мы переживаем, пока в помещение приходит немного людей. У молодежи, которая ходила в рестораны, еще нет "паспорта возможностей" или он не вступил в силу. Гостиницам также сложно, поскольку неясно, когда появятся иностранцы", – сказала президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене.

Правда, ситуацию может ухудшить индийский штамм, который уже распространяется в Европе. Ученые не сомневаются, что мутация Delta придет в Литву.

"Это только вопрос времени", – считает вирусолог Гитис Дудас.

"Но если человек привит двумя дозами, то он защищен на 80%", – заверил ученый.

"Это такой штамм, который не только быстрее распространяется, но и может передавать непривитым через привитых. Мне кажется, что если у нас привьется всего 50% жителей, то будет беда, к этому надо готовиться", – считает он.

Правда, он не исключает и новой волны заболеваний.

"Любые быстро распространяющиеся штаммы могут вызвать новую волну", – сказала иммунолог Аурелия Жвирблене.

"Люди, которые отправляются в путешествие, где-то толпятся в аэропортах, рискуют. Поэтому этим летом, пока пандемия на плаву, неразумно отправляться в далекие путешествия", – сказала она.

По словам Дудаса, штамм Delta распространяется еще быстрее, людей часто кладут в больницу. Этот штамм опасен и для переболевших, и для привитых.

На этой неделе в Литве уже поговаривают об окончании карантина, с понедельника смягчили некоторые требования карантина: снято ограничение на время работы кафе, изменили требования для получения "паспорта возможностей", упрощена работа школ.

"Ситуация улучшается, но от карантина отказаться пока нельзя", – сказала вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите.