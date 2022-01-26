Адвокаты актера на прошлой неделе представили иск в Клайпедский окружной суд и попросили признать ликвидацию компании незаконной и арестовать имущество ее главы.

Федеральный суд Лос-Анджелеса в октябре 2021 года присудил Иствуду и его компании Garrapata 6,1 млн. долларов США (5,26 млн. евро). Эти деньги должны взыскать с литовской компании Mediatonas.

По словам адвоката компании Primus Робертаса Юодки, Mediatonas в прошлом году незаконно был ликвидирован, чтобы избежать ответственности.

"Такой ликвидации вообще не могло быть, должны были объявить о банкротстве, но основной кредитор Иствуд включен не был с его требованиями", – сказал Юодка.

"Главный акционер и глава Гедрюс Бучинскас злоупотребил данным временем и быстро ликвидировал компанию, чтобы не успел прийти иск", – прибавил он.

По словам Юодки, компании Mediatonas в феврале 2021 г. сообщили о требованиях актера и информировали о том, что в американский суд подан иск.

Литовский апелляционный суд 18 января 2022 года отказался принимать решение американского суда и указал, что Mediatonas был упразднен в декабре 2021 года.

"Мы обжалуем такое формальное решение суда", – сказал Юодка.

С Бучинскасом журналистам связаться не удалось.

В 2021 году Иствуд обратился в суд на три компании, которые производят продукцию из конопли, поскольку они упоминались в одной статье, там же было сказано, что Иствуд поддерживает использование конопли.