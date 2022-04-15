Климатолог: весна покажет себя, но только после Пасхи

"Начинается вторая половина апреля, скоро погода будет весенней. Но, как это часто бывает в это время года в нашем регионе, на семену теплой и приятной погоде приходит холодная и мрачная", – писал он.

Так будет и на этой неделе. "С прошлого воскресенья становилось все теплее, а в четверг воздух прогрелся до +19 градусов на востоке и до +12-16°C в Жемайтии. У моря было – +10 – +12°C. По утрам минимальная температура была около 0°C, а на востоке –1 – –4°C. В Варене на этой неделе утром фиксировали и –6.1°C. Минувшая ночь была одной из самых теплых за последние несколько месяцев – было +5 – +9°C. Эта теплая волна воздуха сегодня ушла на восток, юго-восток, ей на смену придет более прохладная", – делился он прогнозами.

По словам Станкунавичюса, нынешнее похолодание связано с полярным антициклоном. В Литву в середине следующей недели придут кратковременные весенние ливни, местами с грозами.

Погода на Пасху не порадует. Но со вторника начнется потепление.

"Пасхальные выходные будут холодными – +1 – –4°C по ночам и +5 – +10°C днем. На западе солнца будет больше, чем на востоке страны. Со вторника начнется потепление и к концу следующей недели среднесуточная температура составит +8 – +10°C, максимум – +14 – +19°C.

Больше осадков выпадет на востоке и юге страны, а меньше – у моря и на северо-западе.