aA
В Литве все больше компаний добровольно переходят на обслуживание клиентов только с "паспортом возможностей". Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что раньше времени к такому порядку переходят гостиницы и рестораны, в которых поток людей небольшой.
Клиентов только с "паспортами возможностей" в Литве принимают больше 750 компаний
© Organizatoriai

"Например, в СПА-гостиницах очень большие потоки клиентов, осенью их станет меньше, а в гостиницах для бизнеса потоки меньше. (...) Когда поток меньше, справиться с ситуацией легче. Поэтому гостиницы для бизнеса и выбирают такой вариант", – сказала Шишкаускене.

По ее словам, в гостиницах для отдыха, например в Друскининкай или Бирштонасе поток большой, кроме того, много людей бронировали номера до введения нового порядка, поэтому эти гостиницы не спешат к переходу на клиентов только с "паспортом возможностей".

Статьи по теме:
Работодатели и профсоюзы не могут найти компромисс: говорят, что работники хотят быть свободными за счет других  (64)
В пятницу вечером министр экономики посетила несколько вильнюсских баров: "паспорт возможностей" действует  (109)

"В ресторанах, где есть большие террасы, где потоки большие, тоже обслуживают всех клиентов, а в те, которые работают по принципу a la carte, где нужно бронировать столик, быстрее перешли к обслуживанию клиентов только с "паспортами возможностей", – заметила Шишкаускене.

По последним данным Национального центра общественного здравоохранения, сейчас в Литве больше 750 компаний.

По данным на 30 августа, большая часть – 588 компаний – работает в сфере общепита, 50 – проживания, 40 – салоны красоты и 76 предоставляют другие услуги.

По данным НЦОЗ, больше всего таких компаний – 376 находится в Вильнюсе. Далее идет Каунас (79), Клайпеда (40), Паланга (25), Паневежис (25).

По словам Шишкаускене, вероятно, до 13 сентября появится больше компаний, которые будут обслуживать только клиентов с "паспортами возможностей".

Бизнес в Литве уже две недели может принимать только клиентов с "паспортом возможностей" – благодаря этому ему не надо соблюдать строгие ограничения.

Принимающие всех клиентов должны строго соблюдать меры безопасности, а с 13 сентября перейти к обслуживанию только людей с "паспортом возможностей".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Правительство Литвы разрешило выдавать "паспорта возможностей" в аптеках и других местах (27)

Правительство договорилось о послаблениях, которые...

Горячая линия: медучреждения зарабатывают на выдаче "паспорта возможностей" (39)

В редакцию издания Rinkos aikštė обратился возмущенный...

Спикер парламента Литвы сообщила, где состоится встреча с организаторами маршей (44)

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...

TOP новостей

Спикер после встречи с организаторами маршей: не все ожидания могут рассматриваться (11)

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в...

Президент Литвы – за обязательную вакцинацию для представителей некоторых профессий (35)

Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за...

Клиентов только с "паспортами возможностей" в Литве принимают больше 750 компаний

В Литве все больше компаний добровольно переходят на...

В Литве начинается учебный год, во сколько он обойдется родителям? (17)

В этом году родители ждали до последнего и только перед...

В понедельник в Вильнюсе можно привиться в автобусах около двух магазинов Lidl (26)

30 августа вильнюсцы смогут привиться от COVID-19 около...