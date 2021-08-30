Клиентов только с "паспортами возможностей" в Литве принимают больше 750 компаний

"Например, в СПА-гостиницах очень большие потоки клиентов, осенью их станет меньше, а в гостиницах для бизнеса потоки меньше. (...) Когда поток меньше, справиться с ситуацией легче. Поэтому гостиницы для бизнеса и выбирают такой вариант", – сказала Шишкаускене.

По ее словам, в гостиницах для отдыха, например в Друскининкай или Бирштонасе поток большой, кроме того, много людей бронировали номера до введения нового порядка, поэтому эти гостиницы не спешат к переходу на клиентов только с "паспортом возможностей".

"В ресторанах, где есть большие террасы, где потоки большие, тоже обслуживают всех клиентов, а в те, которые работают по принципу a la carte, где нужно бронировать столик, быстрее перешли к обслуживанию клиентов только с "паспортами возможностей", – заметила Шишкаускене.

По последним данным Национального центра общественного здравоохранения, сейчас в Литве больше 750 компаний.

По данным на 30 августа, большая часть – 588 компаний – работает в сфере общепита, 50 – проживания, 40 – салоны красоты и 76 предоставляют другие услуги.

По данным НЦОЗ, больше всего таких компаний – 376 находится в Вильнюсе. Далее идет Каунас (79), Клайпеда (40), Паланга (25), Паневежис (25).

По словам Шишкаускене, вероятно, до 13 сентября появится больше компаний, которые будут обслуживать только клиентов с "паспортами возможностей".

Бизнес в Литве уже две недели может принимать только клиентов с "паспортом возможностей" – благодаря этому ему не надо соблюдать строгие ограничения.

Принимающие всех клиентов должны строго соблюдать меры безопасности, а с 13 сентября перейти к обслуживанию только людей с "паспортом возможностей".