Клайпедский суд рассматривает дело о выброшенном из окна младенце

Действительно ли в день убийства младенца мужчина не понимал, что он делает? Врачи едины в одном – подозреваемый серьезно болен. Об этом после трагедии говорили и близкие подозреваемого, которые заметили, что мужчина не хотел лечиться.
По решению суда подозреваемый прошел судебно-психиатрическую экспертизу, во время которой были установлены психические и поведенческие расстройства, из-за которых он нуждается в лечении.
Портал Delfi ранее сообщал, что по решению Клайпедского суда от 28 февраля 2024 г. обвиняемый был помещен в Рокишкскую больницу для прохождения судмедэкспертизы. Он будет находиться в больнице до 18 мая 2024 г., вопрос продления этого срока будет решать суд.
Прокурор Арунас Саунорюс попросил Клайпедский окружной суд признать подозреваемого неподсудным и назначить ему принудительное лечение.
В подростковом возрасте обвиняемый уже был судим за убийство (провел в тюрьме 7 лет), позже на его счету была судимость за мошенничество.
В понедельник суд выслушал показания медработника и еще одного человека, который был знаком с обвиняемым и его сожительницей.
Врач с журналистами говорить не хотела, сказала только, что всегда хочется надеяться на лучшее, в тот день врачи скорой хотели как можно быстрее довезти малыша до больницы.
В суде свидетелем выступил хозяин квартиры, которую арендовали обвиняемый с сожительницей.
"Я даже не могу думать об этом спокойно, меня трясет. Когда я сдавал им квартиру, оба казались нормальными. Женщина была беременна. Сначала они нормально платили деньги, я к ним не ходил, но когда не заплатили два месяца подряд – пошел поговорить. У них уже был ребенок. Двери открыл мужчина. С виду казалось, что он находится под воздействием наркотиков или алкоголя. Дома был бардак. Она сидела в комнате с младенцем, вся съежилась. Чувствовалось напряжение", – вспоминал мужчина.
Он сказал, что пара ему пообещала заплатить за квартиру, он ушел. А через какое-то время услышал о трагедии, увидел в новостях дом и понял, что это та же пара. Он был потрясен.
Delfi напоминает, что выброшенного из окна младенца пытались спасти. Его из Клайпеды доставили в Каунасскую клинику. К сожалению, малыш не выжил. В убийстве подозревают отца (1998 г.р.) младенца. После происшествия подозревали, что мужчина может находиться под воздействием наркотиков, но судмедэкспертиза показала, что у него не все в порядке с психикой.