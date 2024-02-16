Клайпеда с лета будет взимать налог "на подушку" в размере 2 евро

"Сейчас планируется, что горсовет рассмотрит этот вопрос 29 февраля", – сказала представитель отдела коммуникации муниципалитета Гинтаре Буткене.

Муниципалитет отмечает, что сбор пойдет на повышение привлекательности города для туристов, на них оборудуют и обновят инфраструктуру для туристов, введут средства, снижающие сезонность отдыха в городе, повысят качество услуг в сфере туризма и культуры.

Сбор за жилье будут взимать не больше чем за 1 месяц (для одного человека), его не придется платить школьникам, лицам до 18 лет, больным, реабилитацию которых оплачивают из фонда страхования здоровья.

Налог "на подушку" не будут платить группы, которые арендуют больше 10 номеров.

Согласно проекту, благодаря этому сборы Клайпеда получит около 800 000 евро в год.

Подобный сбор уже взимают в Вильнюсе, Тракайском районе, Паланге и Друскининкай (2 евро), в Каунасе (1 евро). В Бирштонасе сбор составляет 2 евро в сутки за не больше чем 7 ночей или 1 евро за 8 и более ночей.