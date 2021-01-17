Клайпедчане ринулись к морю: увиденные пейзажи вызвали восхищение

После сильного утреннего снегопада в полдень в субботу небо стало ясным. Это побудило многих одеться потеплее и отправиться к морю, где пейзажи многих заставили остановиться и сделать фото.

"Заснеженного побережья еще не видели", - улыбалась женщина пожилого возраста.

Однако семьи с детьми интересовались не красотой, а тем, чтобы поскорее насладиться прелестями зимы.

"Когда дети проснулись и увидели за окном снег, они начали спрашивать, а когда мы поедем кататься на санках? Неужели я должен им говорить, что мы должны сидеть дома и не совать нос никуда? Проведя целую неделю в четырех стенах и ответственно соблюдая карантин, мы хотим подышать воздухом соснового леса хотя бы в выходные", - сказала семья, приехавшая на море с двумя девочками.

Их также поддержал молодой человек с девушкой, которые утверждали, что гулять у моря гораздо полезнее, чем лежать на диване и смотреть телевизор.

Встречались не только семьи, но и молодожены. Правда, стоять в полуобнаженном виде в девятиградусный мороз могут далеко не все, поэтому свидетели не выдержали и через несколько минут бросились к машине греться. Но молодого человека, хоть и посиневшего от холода, фотограф мучила дольше.

Возможно, из-за усиленного контроля, возможно из-за сильного холода, у моря было немного людей. С середины декабря действует контроль передвижения между муниципалитетами, чтобы снизить количество заражений COVID-19. Ограничение действует до конца января, но правительство обещает пересмотреть его в ближайшие дни.