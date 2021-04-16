О смерти 44-летнего исполнителя стало известно 14 апреля. По словам близких, причина смерти - сердечная недостаточность. прощание будет длиться до 14 ч. в субботу.

Похороны состоятся в Лебартай (Клайпедский район).

В зале, где стоит гроб, играют хиты исполнителя. У гроба стоит символический велосипед, который напоминает об известной песни Остапенко.

Семья покойного благодарна всем поклонникам таланта Эугениюса за теплые слова и поддержку.