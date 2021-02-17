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Российский исполнитель Филипп Киркоров обжаловал в Вильнюсском суде решение Департамента миграции Литвы запретить ему въезд в Литву на пять лет.
Киркоров просит Вильнюсский суд отменить запрет на его въезд в Литву
© DELFI / Tomas Vinickas

Вильнюсский окружной административный суд 15 февраля получил просьбу адвоката гражданина России и Болгарии вытребовать это решение департамента и отменить его, информировал BNS представитель суда Аудрис Кутрявичюс.

Сейчас суд решает, следует ли принять жалобы Ф. Киркорова к рассмотрению.

Адвокат российского певца Линас Макавяцкас в среду сказал BNS, что ему пока не удалось получить решение самого ДМ о включении Ф. Киркорова в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву, поэтому жалоба пока без мотивов.

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"Мы только из публичного пространства узнали эту информацию (о запрете на въезд - BNS). Я как адвокат запросил департамент 5 февраля, но мы не получили никакого ответа. А время идет (...) Аргументации, мотивации у нас нет, поэтому эта жалоба еще без аргументов", - сказал адвокат.

19 января ДМ по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) внес российского исполнителя Ф. Киркорова на пять лет в список нежелательных в Литве лиц.

"Публично оправдывающие оккупацию Крыма исполнители не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - сказала тогда министр внутренних дел Агне Билотайте.

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".

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