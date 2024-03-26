Килограмм картошки за один или несколько центов: торговые сети ведут ценовую войну

Дешевая картошка в понедельник была в магазинах двух торговых сетей. В магазинах сети Maxima она стоила 3 цента за килограмм.

"Коллеги, которые работают в сети 30 лет, таких цен не видели (…). Картошку по 3 цента мы продавали вчера (25 марта). С сегодняшнего дня до Пасхи дешевле будут и другие овощи", – сказала Delfi директор Департамента коммуникации и корпоративных связей Индре Тракимайте-Шяшкувене Maximos.

Она подчеркнула, что сеть не ограничивает количество овощей, которое могут купить покупатели.

Тракимайте-Шяшкувене признала, что сама сеть картошку по более низкой цене не получает.

В магазинах Maximа картошку за 3 цента можно было купить по приложению, цена по акции - 23 цента, полная цена была 79 центов.

Сеть Lidl в выходные представил рекламу на неделю, в которой сообщалось о том, что картошку будут продавать по 4 цента за килограмм, сообщает портал madeinvilnius.lt.