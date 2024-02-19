Каждый второй вильнюсец хотел бы, чтобы обнаруженный в стриптиз-клубе витраж был доступен обществу

Каждый второй вильнюсец хотел бы, чтобы найденный в стриптиз-клубе витраж был доступен обществу. Так ответили 58% участников опроса (509 человек). Еще 18% (156 человек) ответили, что витраж не должен быть открыт для обозрения, поскольку находится… в стриптиз-клубе.

17% респондентов (148 человек) сказали, что их это не интересует, поэтому им неважно, будет витраж доступен или нет. Еще 8% (71 человек) сказал, что этот вопрос для них не актуален.

В опросе участвовали 743 человека.

Созданный Казисом Моркунасом в 1974 году витраж "Три музы" неожиданно был найден в вильнюсском стриптиз-клубе. Его там обнаружил доцент Вильнюсской художественной академии Жидрунас Миринавичюс. Он сказал, что это одна из самых красивых работ Моркунаса. Она отличается тем, что сейчас такая техника создания витражей не используется.