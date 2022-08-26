Гимназия находится на проспекте Витауто, 50. Пока вместо названия - пустое место.
Изменить название попросила сама община гимназии, поскольку школу посещают дети разных национальностей. Это давно уже не просто школа с русским языком обучения. Здесь учатся и украинцы, и дети других национальностей.
"Нынешнее название гимназии слишком узкое, для того, чтобы охарактеризовать разнообразие услуг, назначение и специфику школы. Гимназия расширилась, преподавание на русском языке стало одной из услуг", – писало информационное агентство BNS.
По данным муниципалитета, в гимназии учатся 1465 учеников, дети 30 национальностей. Это и вернувшиеся из-за границы литовцы, и украинцы, как те, кто приехал до войны, так и после нее, местные русскоязычные, и дети россиян, бежавших из РФ, а также белорусы. В школе учатся эстонцы, латыши, казахи, узбеки, таджики, афганцы, венесуэльцы, филиппинцы, мексиканцы, американцы, англичане, иранцы, румыны, евреи (как местные, так и граждане Израиля), чеченцы, молдаване, татары, армяне, азербайджанцы, грузины и т.д.
Муниципалитет указал в интервью изданию Kauno diena, что планируется увеличение Каунасской международной гимназии, поскольку в нынешнее здание сложно вместить все классы.
"Будет расширена гимназия, находящаяся на проспекте Витауто, 50. Планируется строительство 4 этажа", – сказала представитель муниципалитета Эгле Андрюшкене.
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