Представитель Каунасской полиции Отеда Вайткявичене рассказала Delfi, почему полицейским удалось быстро задержать злоумышленника.

"Камеры видеонаблюдения, установленные в городе, зафиксировали марку и номера подъехавшего автомобиля, мы передали информацию патрулям. В течение нескольких минут полиция блокировала этот автомобиль и задержала подозреваемого", – сказала Вайткявичене.

Во время задержания один полицейский получил травмы ноги и руки, ему назначено амбулаторное лечение.

За порчу имущества опасным для общества способом подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Советник мэра Каунаса Томас Ярусявичюс сказал, что такую жуткую картину он видел впервые.

"Неделю назад на елке зажгли праздничные огни, а сейчас ее состояние печальное", – сказал он Delfi.

"Есть и хорошие новости. Каунасцы проявили единство. Уже через несколько часов у елки работала команда автора проекта оценивала ущерб и решала вопрос восстановления елки. Еще в утренних сумерках здесь появился подъемник службы, отвечающей за освещение улиц, рабочие были готовы заменить лапник на конструкции. Собралась большая команда, все готовы были помогать", – сказал Ярусявичюс.

По его словам, к елке приходит много людей.

"Все понимают, что среди тысяч людей, которые приходили полюбоваться елкой, оказалась одна жалкая личность, которую можно назвать Гринчем", – сказал он.

Автор проекта каунасской елки Йоланта Шмидтене сказала Delfi, что рабочие работают здесь с 3 ч. утра. Она надеется, что елку удастся полностью восстановить. Шмидтене надеется, что огни на елке зажгутся на следующей неделе.

"В два часа ночи мне сообщили, что горит елка. Все сразу съехались на место происшествия. Мы собрали сгоревшие декорации и вызвали рабочих, чтобы начать работы", – сказала Шмидтене.

По ее словам, самое сложное - восстановить освещение.

"Сейчас надо выяснить, какие лампочки нуждаются в замене. Это самый большой вызов", – сказала Шмидтене.

"В первый раз случилось такое. Финансовый ущерб мы еще не считали, но это больше моральный аспект. Сейчас нет ни зла, ни печали. Есть адреналин, хочется все исправить, люди приходят, а тут такая рана, которую хочется скорее исцелить", – продолжила она.

По ее словам, бабочек придется делать заново.

"Мы ощущаем мощную поддержку, люди спрашивают, чем можно помочь. Наверное, действует рождественский дух", – заметила Шмидтене.

На вопрос, какими могут быть мотивы таких действий, она сказала, что вероятно, это проявление глупости.

"И человека жалко, и того, что сейчас происходит", – заметила она.

Главная каунасская елка была украшена декорациями в виде бабочек. Композицию создала художник Йоланта Шмидтене.