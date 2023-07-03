Каунасцы обеспокоены: неужели в большом аквариуме торгового центра Mega образовалась брешь

"Аквариум в Megа дал течь?" – интересовалась читатель портала Эдита.

"Видно, что уборщицы собирают воду в большие емкости", – писала она.

Представители Mega сказали, что с аквариумом все хорошо, сейчас просто меняют силикон в швах.

Аквариум в ТЦ Mega – самый высокий аквариум в странах Балтии и один из 10 самых высоких в мире. Его высота 10 м, а ширина 4 м, длина аквариума 11 м, вместимость – 170 000 литров. Это официальная достопримечательность Каунаса.

В конце 2018 г. аквариум был обновлен.