Каунасцы обеспокоены: неужели в большом аквариуме торгового центра Mega образовалась брешь

"Аквариум в Megа дал течь?" – интересовалась читатель портала Эдита.
"Видно, что уборщицы собирают воду в большие емкости", – писала она.
Представители Mega сказали, что с аквариумом все хорошо, сейчас просто меняют силикон в швах.
Аквариум в ТЦ Mega – самый высокий аквариум в странах Балтии и один из 10 самых высоких в мире. Его высота 10 м, а ширина 4 м, длина аквариума 11 м, вместимость – 170 000 литров. Это официальная достопримечательность Каунаса.
В конце 2018 г. аквариум был обновлен.
В аквариуме живет больше 30 видов тропических рыб, всего больше 200 шт. В их числе есть 5 акул Карибского моря. За рыбами ухаживает команда профессиональных водолазов и биологов.