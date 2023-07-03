03 июля 2023 г. 15:04

Каунасцы обеспокоены: неужели в большом аквариуме торгового центра Mega образовалась брешь

 
ru.DELFI.lt
Skaitytojai: prakiuro „Megos“ akvariumas?
Skaitytojai: prakiuro „Megos“ akvariumas?
ФОТО: Kas vyksta Kaune

Читатели портала Kas vyksta Kaune сообщили о том, что в торгово-развлекательном центре Mega около большого аквариума стоят лужи, работники собирают ее ведрами. Представители ТЦ сказали, что с аквариумом все в порядке.

"Аквариум в Megа дал течь?" – интересовалась читатель портала Эдита.

"Видно, что уборщицы собирают воду в большие емкости", – писала она.

Представители Mega сказали, что с аквариумом все хорошо, сейчас просто меняют силикон в швах.

Аквариум в ТЦ Mega – самый высокий аквариум в странах Балтии и один из 10 самых высоких в мире. Его высота 10 м, а ширина 4 м, длина аквариума 11 м, вместимость – 170 000 литров. Это официальная достопримечательность Каунаса.

В конце 2018 г. аквариум был обновлен.

В аквариуме живет больше 30 видов тропических рыб, всего больше 200 шт. В их числе есть 5 акул Карибского моря. За рыбами ухаживает команда профессиональных водолазов и биологов.

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