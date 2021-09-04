Сообщалось об инциденте
После 15:00, когда марш закончился, стало известно об инциденте. По предварительным данным, группа парней напала на группу девушек и парней, которые вышли со стороны Собора.
Одного молодого человека забросали яйцами, в капюшон другого бросили фейерверк, забрали флаг ЛГБТ.
Как минимум двум людям потребовалась медицинская помощь.
"Мы повсюду" - девиз проходящего впервые в истории города Kaunas Pride, участники которого закрывают лица розовыми масками с надписями "Тишина = Смерть". Таким образом представители сексуальных меньшинств подчеркивают необходимость вслух говорить о существующих проблемах.
Организаторы мероприятия отметили, что в марше примут участие около 1000 человек. Они подчеркнули, что протест - исключительно мирный, заявив, что они получили заверения от полиции, что безопасность участников будет обеспечена.
Больше всего беспокоит поведение пьяных и враждебно настроенных мужчин по отношению к участникам марша, но полиция реагирует на таких людей.
По данным на 16.00, 18 человек были доставлены в отделения полиции.
Участники марша благополучно достигли конечной точки - Собора.
С утра дежурят усиленные наряды полиции
"Эта суббота будет другой для жителей Каунаса", - сказали полицейские накануне Kaunas Pride.
Опасаясь, что марш сообщества ЛГБТК + Kaunas Pride может превратиться в массовые беспорядки, в Каунасе были приняты чрезвычайные меры безопасности.
На аллее Лайсвес после ночи появились заграждения, отделяющие участников марша от зрителей. В полиции сообщили, что перед мероприятием будет перекрыто движение автомобилей на въездах на аллею Лайсвес, а также на железнодорожных и автобусных вокзалах, куда будут приезжать участники марша из других городов.
Чтобы добраться до аллеи Лайсвес пешком от вокзала, можно прогуляться по проспекту Витаутаса, который граничит с Парком мира (Старое кладбище), а также по другим улицам. Сотрудники полиции предупредили организаторов марша, что именно в этих местах участники акции могут стать жертвами насильственных нападений.
"Приходите группами, гуляйте по центральным улицам города, избегайте парков, узких улочек. На вокзалах и автобусах будут офицеры. Проспект Витаутаса будет контролироваться", - предупредили участников марша после встречи с полицейскими организаторы Kaunas Pride.
Учитывая напряженность в городе и угрозу нападений, участникам марша настоятельно не рекомендуется открыто носить с собой ЛГБТ-атрибутику и плакаты, доставать их только во время мероприятия и прятать после мероприятия.
Как сообщили журналисты Delfi на месте предстоящего мероприятия, с утра здесь начали собираться и нетрезвые люди. Сотрудники полиции сразу их остановили.
Накануне марша полиция заявила, что офицеры были полностью готовы к обеспечению безопасности как участников марша, так и зрителей мероприятием. Тем не менее, официальные лица призывают горожан воздержаться от поездок на аллею Лайсвес и смотреть марш на экране телевизора или компьютера.
Проверят подозрительных людей и их рюкзаки, будут летать полицейские дроны
Похоже, что полицейские силы, которых Каунас давно не видел, будут сосредоточены на аллее Лайсвес. Должностные лица не только будут сопровождать участников марша, но и будут охранять все дороги, ведущие к этому пешеходному бульвару.
Пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Одета Вайткявичене отметила, что в субботу будут работать не только полицейские в униформе, но и обычные полицейские в штатском, а всю операцию будет координировать штаб, который будет находиться в неназванном месте.
Подозрительные лица будут останавливаться и проверяться на наличие запрещенных предметов, пригодных для использования в нападениях на участников марша.
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