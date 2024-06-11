2024.06.11 10:06

Каунас определился - памятнику Бразаускасу быть

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Visvaldas Matijošaitis
Visvaldas Matijošaitis
ФОТО: DELFI / Nerijus Povilaitis

На заседании 11 июня каунасский горсовет принял решение - в городе появится памятник экс-президенту Литвы Альгирдасу-Миколасу Бразаускасу.

Эту инициативу мэра города Висвальдаса Матийошайтиса поддержали 25 членов горсовета, 7 были против, еще 7 воздержались.

После принятия решения горсовет объявит конкурс на постройку памятника. Специальная комиссия позже оценит проектные предложения и примет окончательное решение.

Напомним, что в минувшую среду Каунасское городское самоуправление сообщило, что Матийошайтис инициирует установку памятника Бразаускасу во дворике исторического президентского дворца.

Как в сообщении утверждает сам Матийошайтис, до сих пор не воздвигнут достойный памятник бывшему главе государства, поэтому это попытаются сделать в Каунасе.

Министр культуры Симонас Кайрис категорически не согласен с намерениями мэра Каунаса установить памятник Бразаускасу. По его словам, необходимо найти другое место для увековечения памяти бывшего главы страны. Критически идею оценила и оппозиция Каунасского городского самоуправления.

Президент Гитанас Науседа заверил, что перед тем, как увековечивать такие политические фигуры, нужно разработать ясную стратегию, а этим должны заниматься не политики, а историки.

Бразаускас занимал пост президента страны в 1993-1998 гг. Он был первым избранным президентом Литвы. Бразаускас скончался 26 июня 2010 г.

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