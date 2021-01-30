Каршеринговая компания CityBee первая в мире предложила прокат санок

По словам главы компании CityBee Кристийонаса Кайкариса, эта услуга дополнительно оплачиваться не будет. Основная цель такой услуги – побуждение физической дистанции в зимний период.

"Сейчас важно улучшать эпидемиологическое положение в Литве, мы хотим способствовать этому. Кроме того, мы хотим показать, что в наше время необязательно покупать все вещи. Особенно, если мы пользуемся ими редко, ведь 90% времени они будут просто лежать и занимать место. Речь идет не только об автомобилях, но и о санках", – сказал Кайкарис.

Еще до начала акции в 50 машинах, которые арендуют в Вильнюсе, положили санки, чтобы посмотреть, насколько востребована такая услуга.

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Эксперимент длился больше 2 недель и показал, что спрос на автомобили с санками значительно увеличился. Большая часть жителей ехала на горки, которые находятся в уединенных местах. Было лишь несколько случаев пропажи санок. Поэтому компания удвоила число машин с санками.

Машины с санками можно найти в приложении CityBee. Санки регулярно дезинфицируют.

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CityBee предлагает клиентам карту с удаленными и немноголюдными горками.