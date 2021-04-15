В соответствии с проектом, в публичных закрытых транспортных средствах, за исключением городского и междугороднего транспорта и транспорта, на котором люди едут с работы или на работу или к месту вакцинации, или на экскурсии, могут ехать не больше двух человек или члены одной семьи.

В публичных местах на улице можно находиться группами не больше 5 человек, а также 10 человек или членов двух семей. В похоронах могут принимать участие не больше 10 человек, не считая близких покойного и людей, предоставляющих ритуальные услуги.

В основных и средних школах обучение проходит на удаленной основе, за исключением спецшкол и занятий для учеников начальных и основных спецклассов, детей на индивидуальном обучении и проведения консультаций для учеников выпускных классов, которые готовятся к экзаменам (группы до 10 человек).

С 3 мая ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения с использованием всех мер предосторожности.

С 22 апреля меняются правила посещения людей, находящихся в паллиативных отделениях и в больницах. Предусмотрены исключения, чтобы можно было навещать таких пациентов. Разрешат навещать людей, находящихся в очень тяжелом состоянии, а также пациентов до 14 лет и рожениц. Для этого необходимо получить разрешение главврача.

С 26 апреля дети смогут посещать бассейны. Занятия будут проводить для учеников одного класса, которые учатся вместе контактным способом.

С 26 апреля откроются и спортклубы. Услуги в них будут предоставлять с учетом 20 кв м на одного клиента. Групповые тренировки могут проводиться одновременно не больше чем для 5 человек.

С 19 апреля откроются театры и кинотеатры. В зале может быть занято не больше 30% мест, при этом не может быть больше 50 зрителей. Билеты будут продавать только по интернету и (или) на месте, но всех зрителей будут регистрировать. Все зрители старше 6 лет должны быть в масках и соблюдать другие установленные требования.

В помещениях кинотеатров и театров будет запрещено продавать напитки и еду и предоставлять другие услуги.

С 19 апреля разрешается проведение мероприятий на открытых пространствах и в помещениях, если в нем участвует не больше 50 зрителей (не считая исполнителей, спортсменов и т.д.). Билеты будут продавать только по интернету и (или) на месте, но всех зрителей будут регистрировать. В помещениях будет запрещено продавать напитки и еду и предоставлять другие услуги.

С 22 апреля разрешается проведение экскурсий на улице с участием не более 10 человек.

С 22 апреля в некоторых муниципалитетах условия карантина будут менее жесткими. К таким муниципалитетам относятся: Бирштонас, Биржайский район, Друскининкай, Йонишкской район, Юрбаркский район, Кельмесский район, Клайпеда, Клайпедский район, Кретингский район, Мажейкяйский район, Неринга, Пагегяй, Пакруийский район, Паланга, Пасвальский район, Плунгеский район, Пренайский район, Ретавас, Рокишкский, Скуодасский районы, Шакяйский район, Шяуляй, Шяуляйский район, Шилутский район, Таурагский район, Тельшяйский район.

Лицам, переболевшим COVID-19, если диагноз был подтвержден положительным тестом SARS-CoV-2 PGR или тестом на антигены и с момента получения теста не прошло 180 дней, и лицам, привитым зарегистрированной вакциной от COVID-19 по соответствующей схеме, установят больше послаблений.