aA
Правительство Литвы в среду будет решать вопрос введения в стране нового карантина.
Карантин в Литве может быть неизбежен, правительство решит вопрос возвращения масок
© DELFI / Tomas Vinickas

Накануне встречи премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что ожидается неформальная дискуссия министров на тему, что делать, чтобы больше людей привились от COVID-19, чтобы как-то остановить распространение коронавируса, а "система здравоохранения выдержала эту пандемию непривитых".

По ее словам, карантин, скорее всего, придется ввести потому, что для контроля пандемии надо вернуть обязательное ношение масок в помещениях.

Статьи по теме:
Премьер Литвы: наверное, снова придется вводить карантин  (112)
Министр здравоохранения Литвы: будем стараться, чтобы школы последними перешли на удаленку  (6)

"Наверное, для этих целей придется ввести карантин, поскольку в условиях чрезвычайной ситуации сделать это нельзя, а рекомендации в Литве, в отличие от Скандинавских стран, понимают как то, чего не надо придерживаться", – сказала глава правительства. По ее словам, более жесткие меры заставляет принимать эпидемиологическая ситуация.

Литва со вторника находится в черной зоне. Раньше с зонами были связаны эпидемиологические ограничения, но сейчас главный критерий - заполняемость больниц.

Из-за коронавируса карантин в Литве объявляли дважды – с марта по середину июня 2020 года и с ноября 2020 года до июля 2021 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава Минздрава: Литва в черной зоне, придется вернуть маски (29)

В связи с тем, что Литва вошла в черную зону пандемии,...

Коронавирус в Литве: 1 155 новых случаев, 18 смертей (29)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 155 новых...

Коронавирус унес жизнь молодого жителя Паневежиса (20)

Коронавирус в Литве уносит все больше жизней...

TOP новостей

Specialus Baltijos šalių geležinkelio ekspresas Remigijus Šimašius ir Marius Skuodis

Первый в истории независимой Литвы: экспресс из Таллина за 12 часов доехал до Вильнюса (73)

21 сентября, в 21:00 ч. на Вильнюсский железнодорожный...

Нежданные гости: в одном из вильнюсских хостелов задержали 13 нелегалов (6)

В одном из вильнюсских хостелов полиция обнаружила...

Коронавирус в Литве: 1402 новых случая, 9 смертей (3)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1402 новых случая...

Карантин в Литве может быть неизбежен, правительство решит вопрос возвращения масок (25)

Правительство Литвы в среду будет решать вопрос...

В Литве предлагается продлить срок задержания нелегалов до 12 месяцев (4)

Депутаты парламентской фракции Литовского союза...