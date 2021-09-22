Карантин в Литве может быть неизбежен, правительство решит вопрос возвращения масок

Накануне встречи премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что ожидается неформальная дискуссия министров на тему, что делать, чтобы больше людей привились от COVID-19, чтобы как-то остановить распространение коронавируса, а "система здравоохранения выдержала эту пандемию непривитых".
По ее словам, карантин, скорее всего, придется ввести потому, что для контроля пандемии надо вернуть обязательное ношение масок в помещениях.
"Наверное, для этих целей придется ввести карантин, поскольку в условиях чрезвычайной ситуации сделать это нельзя, а рекомендации в Литве, в отличие от Скандинавских стран, понимают как то, чего не надо придерживаться", – сказала глава правительства. По ее словам, более жесткие меры заставляет принимать эпидемиологическая ситуация.
Литва со вторника находится в черной зоне. Раньше с зонами были связаны эпидемиологические ограничения, но сейчас главный критерий - заполняемость больниц.
Из-за коронавируса карантин в Литве объявляли дважды – с марта по середину июня 2020 года и с ноября 2020 года до июля 2021 года.
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