С четверга в Литве разрешается сообщение между кольцевыми муниципалитетами – Алитусом и Алитусским районом, Каунасом и Каунасским районом, Вильнюсом и Вильнюсским районом и т.д.
Ограничение движения между другими муниципалитетами остаются в силе до 15 марта.
Меняется порядок ношения масок на улице. Разрешается не надевать маски, если на расстоянии 2 м нет других людей (за исключением членов семьи).
Птремьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после заседания правительства сказала, что в помещениях жителям рекомендуют надевать медицинские маски или респираторы.
Более жесткие требования в связи с защитными масками коснутся отдельных секторов. Это будет сделано с учетом рекомендаций экспертов. Новый порядок ношения масок также вступает в силу с 25 февраля.
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