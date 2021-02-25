С четверга в Литве разрешается сообщение между кольцевыми муниципалитетами – Алитусом и Алитусским районом, Каунасом и Каунасским районом, Вильнюсом и Вильнюсским районом и т.д.

Ограничение движения между другими муниципалитетами остаются в силе до 15 марта.

Меняется порядок ношения масок на улице. Разрешается не надевать маски, если на расстоянии 2 м нет других людей (за исключением членов семьи).

Птремьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после заседания правительства сказала, что в помещениях жителям рекомендуют надевать медицинские маски или респираторы.

Более жесткие требования в связи с защитными масками коснутся отдельных секторов. Это будет сделано с учетом рекомендаций экспертов. Новый порядок ношения масок также вступает в силу с 25 февраля.