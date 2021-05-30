Канцлер Минздрава: многие жители Шальчининкай скептически относятся к вакцинам

"Мы давно работаем с Шальчининкай. Работаем с помощью средств коммуникации - предоставляем пояснительные материалы на русском и польском языках, побуждая население пройти вакцинацию. Шальчининкайский муниципалитет принимает дополнительные меры по привлечению большего числа людей для вакцинации, но значительная часть населения скептически относится к вакцинам", - сказала канцлер BNS.

"Весь имеющийся у нас опыт показывает, что этот процент растет очень медленно. Даже диверсификация вакцин не решила эту проблему, и, вероятно, у нас будет гораздо более медленный рост уровня иммунизации", - добавила она.

BNS не удалось связаться с представителями самоуправления Шальчининкайского района.

По данным Департамента статистики, 20,2% населения получили хотя бы одну дозу вакцины в этом муниципалитете, что является самым низким показателем в стране.

Последние две недели здесь ежедневно прививаются чуть более 40 человек.