Канцлер Минздрава: многие жители Шальчининкай скептически относятся к вакцинам

"Мы давно работаем с Шальчининкай. Работаем с помощью средств коммуникации - предоставляем пояснительные материалы на русском и польском языках, побуждая население пройти вакцинацию. Шальчининкайский муниципалитет принимает дополнительные меры по привлечению большего числа людей для вакцинации, но значительная часть населения скептически относится к вакцинам", - сказала канцлер BNS.
"Весь имеющийся у нас опыт показывает, что этот процент растет очень медленно. Даже диверсификация вакцин не решила эту проблему, и, вероятно, у нас будет гораздо более медленный рост уровня иммунизации", - добавила она.
BNS не удалось связаться с представителями самоуправления Шальчининкайского района.
По данным Департамента статистики, 20,2% населения получили хотя бы одну дозу вакцины в этом муниципалитете, что является самым низким показателем в стране.
Последние две недели здесь ежедневно прививаются чуть более 40 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Изменился один из важнейших показателей распространения коронавируса: таких цифр мы не видели с прошлого года (15)
Профессор Миндаугас Станкунас из Литовского...
Летом на курортах вырастут цены: за что приезжающим придется платить больше (24)
Тем, кто готовится к отдыху на курортах Литвы, скоро...
Эксперт по рынку труда предупредила: молодые работники будут другими - работодатели уже сталкиваются с проблемами (6)
Поколение, выросшее в Интернете, уже начинает выходить...
"Это не абсурд, а уже какой-то трагифарс": Дизайнер Александра Жук – о ситуации в Беларуси, произволе властей "Столица Литвы близка и понятна во всех смыслах слова" (110)
С момента президентских выборов в Беларуси прошло...
Пострадавшие от карантина литовские курорты: ситуация различается, больше всего не повезло Паланге
Похоже, пандемия больше всего ослабила бизнес Паланги,...