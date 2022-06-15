Об этом говорится в заявлении, подписанном 61 священнослужителем. Его распространила во вторник Канцелярия Литовской Православной епархии.
"Происходящие события повергают нас в скорбь. С одной стороны, это война, беспощадно вошедшая в каждую душу. С другой — раскол Православной Церкви Литвы, организованный группой священнослужителей и мирян, задумавших, пользуясь удобным случаем, осуществить переход в Константинопольский Патриархат", - говорится в обращении.
"Эти люди распространяют клевету на архиереев Православной Церкви Литвы и на своих собратьев, обманывая общественность, соблазняя прихожан, угрожая разрушением нашей миролюбивой, законопослушной и доброжелательной православной общины", - отмечают авторы заявления.
В своем обращении священники призвали "раскольников" к покаянию и к "возвращению в спасительное лоно Церкви".
Священнослужители также выразили надежду на то, что представители власти будут вести диалог с Православной Церковью в Литве в лице ее предстоятеля митрополита Иннокентия и его викарного епископа Амвросия, а не с группой уклонившихся в раскол клириков, "согрешивших пред Богом и соблазнивших ближних своих".
В епархии заявляют, что обращение было написано по инициативе священников вскоре после Пасхи и вручено священноначалию на общем собрании священнослужителей Православной Церкви в Литве, которое прошло в Свято-Духовой обители в ее престольный праздник — Духов день, в понедельник, 13 июня.
Некоторые литовские православные священнослужители просят Константинопольского Патриарха разрешить православным в Литве восстановить каноническое подчинение Константинопольскому Патриархату. Теперь они подчиняются Московскому Патриархату, чей патриарх Кирилл открыто поддерживает войну России в Украине.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также обратилась к Вселенскому Константинопольскому Патриарху Варфоломею I, выразив поддержку правительством Литвы стремлению части православных отделиться от Москвы.
Узнав о письме премьер-министра, глава Литовской православной церкви митрополит Виленский и Литовский Иннокентий спросил у премьер-министра, почему судьба общины обсуждается без ее ведома.
По его словам, абсолютное большинство литовских православных даже не думает о смене юрисдикции.
Глава Литовской православной церкви Иннокентий ранее уволил нескольких православных священников, когда они решили обратиться к Константинопольскому патриарху с просьбой войти в состав этой митрополии.
Литовская православная церковь — одна из девяти традиционных религиозных общин Литвы. У нее есть статус митрополии, принадлежащей Патриархату Московскому и всея Руси.
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