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Около 60 священнослужителей Литовской Православной Церкви осудили стремление ряда своих коллег перейти в Константинопольский Патриархат и выразили поддержку епископу Виленскому и Литовскому митрополиту Иннокентию.
Vilniuje vyksta Iškilmingoji ortodoksų procesija
Vilniuje vyksta Iškilmingoji ortodoksų procesija
© DELFI / Orestas Gurevičius

Об этом говорится в заявлении, подписанном 61 священнослужителем. Его распространила во вторник Канцелярия Литовской Православной епархии.

"Происходящие события повергают нас в скорбь. С одной стороны, это война, беспощадно вошедшая в каждую душу. С другой — раскол Православной Церкви Литвы, организованный группой священнослужителей и мирян, задумавших, пользуясь удобным случаем, осуществить переход в Константинопольский Патриархат", - говорится в обращении.

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"Эти люди распространяют клевету на архиереев Православной Церкви Литвы и на своих собратьев, обманывая общественность, соблазняя прихожан, угрожая разрушением нашей миролюбивой, законопослушной и доброжелательной православной общины", - отмечают авторы заявления.

В своем обращении священники призвали "раскольников" к покаянию и к "возвращению в спасительное лоно Церкви".

Священнослужители также выразили надежду на то, что представители власти будут вести диалог с Православной Церковью в Литве в лице ее предстоятеля митрополита Иннокентия и его викарного епископа Амвросия, а не с группой уклонившихся в раскол клириков, "согрешивших пред Богом и соблазнивших ближних своих".

В епархии заявляют, что обращение было написано по инициативе священников вскоре после Пасхи и вручено священноначалию на общем собрании священнослужителей Православной Церкви в Литве, которое прошло в Свято-Духовой обители в ее престольный праздник — Духов день, в понедельник, 13 июня.

Некоторые литовские православные священнослужители просят Константинопольского Патриарха разрешить православным в Литве восстановить каноническое подчинение Константинопольскому Патриархату. Теперь они подчиняются Московскому Патриархату, чей патриарх Кирилл открыто поддерживает войну России в Украине.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также обратилась к Вселенскому Константинопольскому Патриарху Варфоломею I, выразив поддержку правительством Литвы стремлению части православных отделиться от Москвы.

Узнав о письме премьер-министра, глава Литовской православной церкви митрополит Виленский и Литовский Иннокентий спросил у премьер-министра, почему судьба общины обсуждается без ее ведома.

По его словам, абсолютное большинство литовских православных даже не думает о смене юрисдикции.

Глава Литовской православной церкви Иннокентий ранее уволил нескольких православных священников, когда они решили обратиться к Константинопольскому патриарху с просьбой войти в состав этой митрополии.

Литовская православная церковь — одна из девяти традиционных религиозных общин Литвы. У нее есть статус митрополии, принадлежащей Патриархату Московскому и всея Руси.

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