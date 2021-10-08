Калькулятор: как в следующем году изменится зарплата, если примут предложение о ННМ

ННМ - это налоговая льгота, которая помогает снизит подоходный налог (ПН). Чем выше доходы у жителя, тем меньше ННМ. В этом году применялся ННМ в размере 400 евро, со следующего года его предлагают повысить до 460 евро – но только тем, у кого зарплата ниже средней. В остальных случаях ННМ будет заморожен.

Это решение еще должен утвердить парламент. Люди с зарплатами меньше 400 евро "на бумаге", или 322 евро "на руки" никаких изменений не почувствуют, им не придется платить дополнительный ПН, если работодатель не изменит зарплату после повышения минимума. Люди с зарплатой выше средней - от 1058 евро "на руки" - в следующем году также никаких перемен не почувствуют, их ННМ заморожен.

Обычно ННМ рос по мере роста минимальной зарплаты, однако предложенное изменение такую возможность не предоставит. Люди с зарплатами 322-1058 евро "на руки" смогут надеяться на повышение зарплаты за счет роста ННМ.

Примерно на 15 евро "на руки" зарплата увеличится у тех, кто получает сейчас 520 евро "на руки" (их зарплата будет 535 евро). При зарплате 800 евро "на руки", доход увеличится на 7 евро, при зарплате 1000 евро – на 1,63 евро.

Однако самые маленькие зарплаты в следующем году увеличатся не только за счет повышения ННМ. В этом году минимум "на руки" составляет 468 евро, если человек не откладывает деньги в частном пенсионном фонде. В следующем году минимум "на руки" составит 534 евро. Значит, минимальная зарплата увеличится на 66 евро, или на 14%.