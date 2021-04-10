Какую компенсацию можно получить за работу на дому: 10 евро в месяц за компьютер и 3 за стол

Вы хотите получить компенсацию за использование своих вещей для работы? Для этого придется собирать счета, которые доказывают понесенные убытки.

В Трудовом кодексе указано, что если работник при удаленной работе несет дополнительные расходы, связанные с работой, покупает необходимые вещи, то эти расходы ему должны компенсировать.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что расходы компенсируют не все работодатели – многие дают домой рабочий компьютер, на этом все компенсации и заканчиваются. По ее словам, с работодателем надо говорить не только об оборудовании удобного рабочего места на дому, необходимой мебели, технике, но и о других расходах, например, на коммунальные услуги. А если работодатель на это не идет, то можно подать жалобу.

ГНИ пояснила, что есть несколько способов осуществления этого требования ТК без уплаты налогов – или передать необходимое во временное пользование, или компенсировать расходы на использование своих вещей и другие расходы.

Если выплачиваются большие суммы, то работодателю придется платить налоги.

Работодатель может выплатить работнику денежную компенсацию – в данном случае условия оговариваются в отдельном документе. Пока такая компенсация не считается выгодой работника, поэтому налоги платить не надо – однако расходы должны быть обоснованы счетами, подтверждающими расходы и другими документами, обладающими юридической силой, пояснила представитель ГНИ Раса Вирвилене.

Если выплачивают денежную компенсацию, пользуются следующей формулой: скажем, компьютер стоил 600 евро, сейчас на 60% времени вы используете его для работы – значит, компенсация составит 10 евро в месяц (считается, что срок амортизации компьютерной техники составляет 3 года: 600 евро делим на 36 месяцев и полученную суммы умножаем на 60%, получаем 10 евро). Так можно считать и расходы на телефон, автомобиль и т.д.

По словам Вирвилене, размер компенсации должен быть экономически обоснован, обе стороны должны вести себя честно, не злоупотреблять своими правами. Срок амортизации мебели в два раза дольше - 6 лет. Если стол стоил 300 евро, сейчас вы работаете за ним 60% времени, то компенсация составит 2,5 евро в месяц и т.д.

Компенсировать можно не только расходы на амортизацию, но и на ремонт и присмотр. Если ремонт компьютера стоил 100 евро, то работодатель должен компенсировать 60 евро.

ГНИ указала, что личные средства защиты, необходимые для работы, должен выдавать работодатель. Во всех случаях должен быть составлен письменный договор - неважно о чем идет речь: о передаче вещей в пользование или о компенсации расходов на амортизацию.

Ругинене прибавила, что работодатель должен оплачивать и коммунальные расходы: "Это и интернет, и вода, и т.д. Но конечно, это идет после оборудования рабочего места. Только тогда можно сказать, что требования ТК выполнены в полной мере".

