Какие мероприятия проходят в субботу в столице Литвы

SPOT | международный фестиваль уличного искусства
Где? в разных местах
Когда? с 09:00 до 21:00 ч.
Menų spaustuvė в шестой раз приглашает ознакомиться с разными формами уличного искусства во время фестиваля SPOT. До сих пор фестиваль проходил на второй неделе июля, в этом году он проходит с 29 июня по 2 июля. Программу найдете здесь.
Vilnius Pride 2023
С 12 до 16 ч. проходит шествие общины ЛГБТ на проспекте Гедиминаса и на Кафедральной площади. Программа здесь.
Gala koncert балета
Где? Великокняжеский дворец
Когда? с 12:00 до 16:00 ч.
Третий летний фестиваль LNOBT Open посвящен 700-летию столицы. Балет и опера вернутся в Великокняжеский дворец.
С 27 июня по 6 июля днем в центре Вильнюса ждут незабываемые летние вечера. 6 июля исполнят оперу Амилькаре Понкьелли "Литовцы".
Фестиваль опекунов "Здесь хорошо расти"
Где? парк Вингис
Когда? с 12:00 до 16:00 ч.
В первое воскресенье июля отмечают День опекунов. В парке Вингис состоится фестиваль "Дети есть дети" (ул. М.-К.Чурлёнё, 100).
Vilnius Pride 2023 x Downtown Forest
Где? Downtown Forest Hostel & Camping
КОгда? с 15:00 до 21:00 ч.
Vilnius Pride 2023 приглашает после шествия на мероприятие с дискуссиями, живой музыкой.
"Будь здесь" - Комбуча
Где? Бернардинский двор
Когда? с 11:30 до 16:00 ч.
Каждую субботу и воскресенье с 11:30 до 16:00 ч. угощают бокалом комбучи.