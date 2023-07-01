Какие мероприятия проходят в субботу в столице Литвы

SPOT | международный фестиваль уличного искусства

Где? в разных местах

Когда? с 09:00 до 21:00 ч.

Menų spaustuvė в шестой раз приглашает ознакомиться с разными формами уличного искусства во время фестиваля SPOT. До сих пор фестиваль проходил на второй неделе июля, в этом году он проходит с 29 июня по 2 июля. Программу найдете здесь.

Vilnius Pride 2023

С 12 до 16 ч. проходит шествие общины ЛГБТ на проспекте Гедиминаса и на Кафедральной площади. Программа здесь.

Gala koncert балета

Где? Великокняжеский дворец

Когда? с 12:00 до 16:00 ч.

Третий летний фестиваль LNOBT Open посвящен 700-летию столицы. Балет и опера вернутся в Великокняжеский дворец.

С 27 июня по 6 июля днем в центре Вильнюса ждут незабываемые летние вечера. 6 июля исполнят оперу Амилькаре Понкьелли "Литовцы".

Фестиваль опекунов "Здесь хорошо расти"



Где? парк Вингис

Когда? с 12:00 до 16:00 ч.

В первое воскресенье июля отмечают День опекунов. В парке Вингис состоится фестиваль "Дети есть дети" (ул. М.-К.Чурлёнё, 100).