01 июля 2023 г. 13:21

Какие мероприятия проходят в субботу в столице Литвы

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

1 июля в столице Литвы пройдет немало мероприятий, пишет madeinvilnius.lt.

SPOT | международный фестиваль уличного искусства

Где? в разных местах
Когда? с 09:00 до 21:00 ч.

Menų spaustuvė в шестой раз приглашает ознакомиться с разными формами уличного искусства во время фестиваля SPOT. До сих пор фестиваль проходил на второй неделе июля, в этом году он проходит с 29 июня по 2 июля. Программу найдете здесь.

Vilnius Pride 2023

С 12 до 16 ч. проходит шествие общины ЛГБТ на проспекте Гедиминаса и на Кафедральной площади. Программа здесь.

Gala koncert балета

Где? Великокняжеский дворец
Когда? с 12:00 до 16:00 ч.

Третий летний фестиваль LNOBT Open посвящен 700-летию столицы. Балет и опера вернутся в Великокняжеский дворец.

С 27 июня по 6 июля днем в центре Вильнюса ждут незабываемые летние вечера. 6 июля исполнят оперу Амилькаре Понкьелли "Литовцы".

Фестиваль опекунов "Здесь хорошо расти"


Где? парк Вингис
Когда? с 12:00 до 16:00 ч.

В первое воскресенье июля отмечают День опекунов. В парке Вингис состоится фестиваль "Дети есть дети" (ул. М.-К.Чурлёнё, 100).

Vilnius Pride 2023 x Downtown Forest


Где? Downtown Forest Hostel & Camping
КОгда? с 15:00 до 21:00 ч.

Vilnius Pride 2023 приглашает после шествия на мероприятие с дискуссиями, живой музыкой.

"Будь здесь" - Комбуча


Где? Бернардинский двор
Когда? с 11:30 до 16:00 ч.

Каждую субботу и воскресенье с 11:30 до 16:00 ч. угощают бокалом комбучи.

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