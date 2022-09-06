Какая помощь ждет жителей - в общих чертах ситуация проясняется

Согласно подсчетам, 0% НДС на отопление обойдется государству в 40 млн. евро. Еще одна мера – до середины 2024 года оборудование парка солнечной энергии мощностью 1 ГВт (GW). Энергия из этого парка будет поставляться бизнесу и самым бедным жителям.

Подробности плана будут известны в ближайшие недели, сказал председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас.

До этого, по его словам, надо подготовить сценарий экономического развития.

"Сценарий экономического развития, по которому будут считать бюджет, должны утвердить в будующий понедельник. В нем мы увидим показатели экспорта, безработицы, потребления, безработицы, инфляции, прогнозируемого роста экономики", – сказал LRT Маяускас.

"По этим данным распределят бюджет и представят обществу. Итак, в ближайшие несколько недель мы увидим бюджет на следующий год и основные его показатели", – информировал депутат.

Он заверил, что вместе будут представлены и меры по снижению воздействия роста цен на энергетику на потребителей.

"Вероятно, будет представлен энергопакет с конкретными цифрами (...) Видно, правительство, оценив финансовые возможности, примет соответствующие решения в ближайшие недели и представит обществу исчерпывающий план", – сказал Маяускас.

Он упомянул, что в пакете помощи предусмотрено повышение доходов, фиксирование цен на энергию и их компенсация, а также помощь бизнесу и инвестиции.

"Могу заверить, что это будет самый большой пакет помощи во всем ЕС. Он будет состоять из трех моментов: повышения доходов, фиксации цен на энергетику и их компенсации, помощи бизнесу и инвестиций", – сказал Маяускас.

По его словам, помощь будет направлена на людей с самыми небольшими доходами, поэтому точно поднимут минимум (на 15-19%), на 10% – пенсии, также увеличат необлагаемый налогами минимум, базовый размер социальных выплат.

Напомним, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подчеркивает, что на амортизацию воздействия роста цен ан энергетику потребуется около 1 млрд. евро.