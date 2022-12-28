Какая погода ждет в Новогоднюю ночь: температура будет аномальная

Синоптик Инета Дауноравичюте сказала LNK, что в ближайшие дни погода не изменится.
"В ближайшие дни со стороны Атлантического океана будут идти циклоны. С ним придут атмосферные фронты. Ожидаются осадки – в основном смешанные", – сказала LNK синоптик. И днем и ночь будет чуть выше нуля.
"По ночам будет 0-5 градусов тепла, днем немного теплее – 1-6 градусов. До 31 декабря ожидаются смешанные осадки: будет и снег, и мокрый снег, но в четверг-пятницу будет идти дождь, снега не останется", – сказала Дауноравичюте.
Синоптик отметила, что пока снег еще есть на востоке страны.
"К сожалению, и он понемногу будет таять. Похоже, к Новому году снега почти не останется", – заметила специалист.
Дауноравичюте сказала, что такая же судьба ждет и инсталляцию из снега на Ратушной площади.
"31 декабря станет еще теплее, перед новогодней ночью будет 1-6 градусов тепла. В ночь на 1 января тоже прогнозируют дождь, ночью будет 1-6 градусов тепла, никуда тепло не уйдет и днем 1 января. Дождь будет идти в большинстве районов, похоже, воздух прогреется до 3-8 градусов тепла", – заметила синоптик.
На юге страны 1 января, по ее словам, воздух прогреется до 9 градусов тепла.
"Это аномальное явление, такая температура не характерна для января. Пока температура будет такой весенней, будут дожди. Кроме того, погода будет ветреной, поэтому из-за ветра тепло не особенно будет чувствоваться", – сказала Дауноравичюте.
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