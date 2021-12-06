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У части работников зарплата "на руки" в следующем году станет меньше из-за принятых поправок. Почти 600 000 жителей в обязательном порядке должны будут переводить деньги в пенсионные фонды. Люди с самыми низкими доходами получат на 15 евро больше, но те, у кого зарплата выше 1000 евро в лучшем случае не почувствуют перемен. Бизнесу с Нового года придется решать головоломку необлагаемого налогами минимума (ННМ). Самые большие зарплаты уменьшатся на 4 евро в месяц. Как изменится зарплата, можно узнать с помощью калькулятора Delfi.
Pinigai
Pinigai
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Принятые законы обусловят не только повышение зарплат. Участники пенсионных фондов с 2022 года будут переводить уже не 2,4%, а 2,7% зарплаты. Это коснется сотен тысяч работников - 584 384 человек, сообщает "Содра".

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Самые маленькие зарплаты за счет повышения ННМ увеличатся на 15 евро "на руки".

Те, у кого зарплата выше 1000 евро "на руки" из-за новых правил ННМ получат примерно на 4 евро меньше.

Бизнесу придется насчитывать зарплату не по одной, а по двум формулам ННМ.

"В результате в выигрыше останутся только программисты", – сказал об изменении правил ННМ партнер компании EY Кястутис Лисаускас.

Он заметил, что многие работники никаких перемен не ощутят.

Изменение зарплаты можно посмотреть с помощью калькулятора Delfi:

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