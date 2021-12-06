Принятые законы обусловят не только повышение зарплат. Участники пенсионных фондов с 2022 года будут переводить уже не 2,4%, а 2,7% зарплаты. Это коснется сотен тысяч работников - 584 384 человек, сообщает "Содра".

Самые маленькие зарплаты за счет повышения ННМ увеличатся на 15 евро "на руки".

Те, у кого зарплата выше 1000 евро "на руки" из-за новых правил ННМ получат примерно на 4 евро меньше.

Бизнесу придется насчитывать зарплату не по одной, а по двум формулам ННМ.

"В результате в выигрыше останутся только программисты", – сказал об изменении правил ННМ партнер компании EY Кястутис Лисаускас.

Он заметил, что многие работники никаких перемен не ощутят.

Изменение зарплаты можно посмотреть с помощью калькулятора Delfi: