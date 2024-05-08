Как прошел комендантский час в Вильнюсе и Каунасе: проверки, нетрезвые прохожие

Когда в машине, участвовавшей в учениях, якобы было обнаружено оружие, были слышны крики комендантских стрелков „все арестованы, оружие найдено, на колени“. При этом задержанным участникам пришлось стоять на коленях и держать руки за головой.

Когда сотрудники полиции останавливали гражданских лиц, их просили предъявить водительские права, проверяли на трезвость и осматривали машину. При этом, когда стрелки останавливали отмеченные специальным знаком автомобили, участвующие в учениях, водителей просили предъявить разрешение на нахождение на территории во время комендантского часа.

С 22 час. 7 мая до 5 час. утра 8 мая на территориях микрорайонов Вильнюса Виршулишкес, Аукштейи Панеряй и каунасского Палемонаса проводились учения, в ходе которых отрабатывались действия в рамках комендантского часа – осуществлялся контроль территории, охрана объектов, проверка транспорта.

Напоминаем, что в ходе учений „Угром Перкунаса 2024“ Литовская армия и все государственные учреждения отрабатывают переход от мирного времени к военному.

В ходе рейда были выявлены и другие нарушения

По словам командира Вильнюсских комендантских стрелков Лукаса Вайчюлиса, во время учений в публичном пространстве наблюдается много прокремлевской риторики. По его словам, сотрудникам, контролирующим комендантский час, угрожали „приехать и дать по морде“.

Однако полицейские, проводившие обычный рейд во время комендантского часа, столкнулись по крайней мере с несколькими гражданскими лицами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.