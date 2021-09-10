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В пятницу Литовский союз семей проводит митинг на Кафедральной площади Вильнюса против ограничений для людей, у которых нет паспорта возможностей.

Вильнюсская мэрия выдала разрешение на проведение митинга с 10.30 до 16 часов. Delfi ведет прямую трансляцию с места проведения митинга.

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