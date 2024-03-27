Как избежать недомоганий после перехода на летнее время: советы невролога

1. Соблюдайте режим сна. Чем более четкий график установлен до перевода стрелок, тем меньше стресса почувствует ваше тело. Высыпайтесь. Если вы спите 8 часов, то подъем на час раньше особых проблем не доставит.

Она заметила, что перевод стрелок влияет и на здоровье. "Риск инфаркта миокарда возрастает на 5%, увеличивается угроза инсульта. Это связано с гормоном стресса. Мало того, увеличивается риск психических расстройств. Я говорю о депрессиях, самоубийствах", – сказала невролог.

После введения летнего времени снижается работоспособность. Это касается не только взрослых, но и студентов, школьников", – рассказала специалист.

Было замечено, что в первую неделю после перехода на новое время число ДТП увеличивается на 8%. Это значит, что водители не высыпаются и бывают менее внимательными. Увеличивается и число несчастных случаев.

"Несмотря на то, что переход на летнее время не имеет долгосрочных последствий, все же смена режима два раза в год на пользу не идет.

Чтобы создать рутину здорового сна, старайтесь каждый день ложиться и вставать в то же время, используйте кровать только для сна и секса. Не пейте содержащие кофеин напитки с 16 ч. и избегайте яркого освещения вечером. За 30 минут до сна отложите в сторону гаджеты.

2. Меняйте режим сна постепенно. За несколько дней до перевода стрелок ложитесь на 15 минут раньше и вставайте на 15 минут раньше. Например, если обычно вы ложитесь в 23 ч., ложитесь в 22:45, потом – в 22:30 и т.д. Не пейте алкоголь и содержащие кофеин напитки перед сном.

3. Постепенно переносите ужин на более ранее время. Если вы привыкли есть поздно, перед сном, вам может быть сложно заснуть, потому что организм сконцентрирован на переваривании пищи. Лучше всего ужинать за 3-4 ч. до сна. Перед переводом стрелок ешьте каждый день на 15 минут раньше.